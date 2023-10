Victoire de Ceylin del Carmen Alvarado à Ruddervoorde

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) s'est offert la victoire dans la deuxième manche du Superprestige de cyclocross samedi à Ruddervoorde. La Néerlandaise de 25 ans s'est isolée en tête peu avant la mi-course et n'a plus été inquiétée. Sa compatriote Annemarie Worst a pris la 2e place, à 17 secondes, et Marion Norbert-Riberolle la troisième, à 40 secondes. Les Néerlandaises Aniek van Alphen et Inge van der Heijden ont complété le top 5 à respectivement 1:01 et 1:09.