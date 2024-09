Victor Campenaerts vise un cinquième podium en cinq participations au chrono de l'Euro

"J'ai participé quatre fois au chrono de l'Euro et j'ai terminé quatre fois sur le podium", a rappelé le coureur de Lotto Dstny, champion d'Europe en 2017 et 2018, médaillé d'argent en 2016 et de bronze en 2020.

En l'absence de Remco Evenepoel, Wout van Aert, Joshua Tarling et Filippo Ganna, la concurrence viendra principalement des coureurs tout juste sortis de la Vuelta. "Stefan Küng, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo sont mes principaux concurrents. Je pense que sans un coup du sort, il sera difficile d'empêcher Stefan de gagner l'or. Avec lui, les bookmakers ne débourseront pas beaucoup d'argent", a souri Campenaerts. Küng, sacré en 2020 et 2021, a dominé le contre-la-montre final de la Vuelta à Madrid, où Campenaerts a fini septième.