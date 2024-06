Vingegaard ne parle de grandes ambitions pour son retour: "Déjà une victoire d'être là"

La route vers le retour a été très difficile, a raconté Vingegaard. "Les deux derniers mois étaient les plus durs de ma carrière. Un jour je pensais que je ferais le Tour, le lendemain je pensais que ce ne serait pas le cas. J'étais constamment en train de prendre des directions différentes." Ce qui fait dire à Vingegaard que sa participation est "déjà une victoire en soi." "Et tout ce qui vient s'ajouter à cela est du bonus."

Vingegaard, 27 ans, a connu une préparation au Tour particulièrement difficile. Début avril, le bilan de sa chute au Tour du Pays basque était lourd: un pneumothorax, des contusions pulmonaires, des fractures aux côtes et à la clavicule. Depuis lors, le Danois n'a plus participé à la moindre compétition, le Tour marquera son retour.

"Je veux obtenir le plus haut résultat possible au classement", a poursuivi Vingegaard. "Mais honnêtement, je ne sais pas moi-même si je peux gagner. J'ai beaucoup et bien travaillé, je ne suis pas dans une mauvaise forme et, bien sûr, j'espère qu'une victoire arrivera, que je suis assez bon pour me battre pour une victoire. Nous devrons attendre."

"Je ne sais pas quel sera l'effet des deux semaines que j'ai passées à l'hôpital. Comment ma dernière semaine du Tour se passera. Ou si je peux encore m'améliorer durant le Tour. Bien sûr, sans la chute, j'aurais visé la victoire finale. Mais cette chute a tout changé", a conclu le Danois.