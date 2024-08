Vuelta: Ben O'Connor surclasse tout le monde et prend le maillot rouge après une incroyable démonstration

La sixième étape de la Vuelta reliait Jerez de la Frontera à Yunquera, au terme d'un parcours montagneux très éprouvant et long de 185,5 kilomètres. Le départ, pour le moins original, s'est donné dans un supermarché Carrefour, aménagé spécialement pour donner le départ d'une étape de l'un des plus grands tours de la saison. La suite ? Une succession de côtes et un parcours très exigeant pour tout le monde.

La course a basculé à une petite trentaine de kilomètres de l'arrivée, lorsque Ben O'Connor décidait de passer à l'offensive. Intouchable, l'Australien n'a plus jamais été repris, comptant plus de 6'30 d'avance au moment d'entamer les dernières difficultés du jour.