Wout van Aert est "un peu nerveux" pour sa rentrée en cyclocross, mais n'a "rien à prouver"

Cette fois, c'est la bonne: Wout van Aert va faire sa rentrée dans les labourés ce vendredi après-midi lors du cyclocross de Loenhout. Une première course qui permettra au Belge de juger sa forme après sa grosse blessure au genou lors de la Vuelta. "C'est la première étape de la préparation après une période difficile pour moi. Ma blessure au genou était beaucoup plus grave que je ne le pensais et je ne m'attends donc pas à ce que tout se passe très facilement. J'ai également pris la décision délibérée de faire un peu moins de cross, afin de m'entraîner davantage. J'ai opté pour des cross qui me conviennent et pour le reste, nous avons veillé à ce que je puisse me reposer suffisamment entre deux. Je n'en ressentirai certainement rien aujourd'hui. C'est surtout le manque de condition physique que je suis encore en train de rattraper tranquillement.", a-t-il expliqué au micro de nos confrères de VTM.

Après de longues années passées dans les labourés, WvA admet ressentir un peu de nervosité à l'idée de reprendre la compétition dans cette discipline qui lui est si chère. "Je suis un peu nerveux. Pas nécessairement à propos de ma performance, mes attentes ne sont pas très élevées, mais il y a toujours beaucoup de choses à gérer. Il y a aussi l'aspect technique du cross: cela fait longtemps que je n'ai pas traversé le champ à cette vitesse. Cela me rend un peu nerveux. Pour la première fois depuis des mois, je vais me battre contre moi-même pendant une heure. Mon objectif est d'y aller très fort et de m'améliorer de cette manière", a confié le coureur.