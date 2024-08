Wout van Aert loue le travail de Sepp Kuss: "Il a montré l'exemple"

Kuss a travaillé pour permettre à un groupe d'une vingtaine de coureurs de revenir sur Marc Soler qui avait attaqué à 21 km de l'arrivée. "Il a montré l'exemple", a assuré Van Aert au micro des organisateurs. "Le fait que le tenant du titre travaille pour moi, cela en dit long sur la philosophie de notre équipe. Nous ne pensons qu'à gagner et performer ensemble. Il a réalisé un travail fantastique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que cela représente pour quelqu'un de moins de 60 kilos de faire un tel travail sur le plat."

Sous la chaleur espagnole, la course a été relativement calme jusqu'à l'ascension de l'Alto de 14%, seule difficulté de la journée. "Je pensais que l'on arriverait avec un plus grand groupe à l'arrivée. Je savais que la montée serait difficile mais pas que cela exploserait de cette manière. J'ai dû m'accrocher et après Sepp a fait un travail incroyable. Je voulais absolument gagner pour lui."