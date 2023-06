Wout van Aert moyennement satisfait de son chrono

"J'ai eu du mal dans les montées. Je n'ai pas pu faire la dernière partie de la montée comme je le voulais, j'espérais mieux", déclare Wout van Aert dans un communiqué de son équipe Jumbo-Visma." Les sensations étaient bonnes, mais en termes de résultats, cela aurait pu être un peu mieux. C'était un bon contre-la-montre, mais je sentais déjà pendant la course que ce ne serait pas suffisant pour gagner", ajoute van Aert, qui termine en tête du classement par points de ce Tour de Suisse marqué par le décès de Gino Mäder.

"Les derniers jours ont été difficiles", avance van Aert." L'atmosphère était un peu spéciale et il était difficile de se concentrer. C'est bien de pouvoir rentrer à la maison pour un moment, car on ne garde pas un sentiment positif de cette course avec tous ces événements terribles. Après un peu de repos, je me concentrerai à nouveau pleinement sur les championnats de Belgique", dit le coureur belge, qui reprenait la compétition en Suisse. Wout van Aert n'avait en effet plus roulé en compétition depuis sa 3e place à Paris-Roubaix le 9 avril.