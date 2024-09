Wout van Aert a quitté l'hôpital

Van Aert avait lourdement chuté mardi au Tour d'Espagne, où il avait remporté trois étapes. Il avait subi une profonde blessure au genou, qui nécessitait des soins intensifs. Après une nuit à l'hôpital en Espagne, Van Aert était rentré en Belgique, où il avait été transporté à l'hôpital d'Herentals. Il y est resté jusqu'au week-end pour des soins. Il a notamment reçu des antibiotiques par intraveineuse pour réduire le risque d'infection.

Van Aert a pu à présent quitter l'hôpital et poursuivra sa revalidation chez lui. Son équipe, Visma-Lease a Bike, a annoncé plus tôt dans la semaine que la saison du coureur de 29 ans est d'ores et déjà terminée.