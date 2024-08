Wout van Aert remporte une 3e victoire sur la Vuelta: "très spécial devant ma famille"

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a conquis en Galice une troisième victoire d'étape lors de la 79e édition du Tour d'Espagne mardi à Baiona. L'Anversois s'est imposé à l'issue de la 10e étape, devant le Français Quentin Pacher (Groupama-FDJ), son dernier compagnon d'échappée, et devant sa famille surtout, son épouse et ses deux enfants.

"Ce n'est pas si souvent que je peux gagner quand ma famille me rend visite sur une course. C'est très spécial et vraiment agréable", a confié Wout van Aert au micro des organisateurs. "C'était vraiment mon objectif d'être dans l'échappée mais j'ai eu du mal dans la première montée. J'ai failli laisser tomber mais j'ai encore essayé une dernière fois juste avant le sommet. Nous avons dû nous battre pendant 50 kilomètres pour creuser un petit écart. Pour être honnête, je pense que cela a joué en ma faveur car dans le final, les grimpeurs de mon groupe manquaient de fraîcheur et c'est ainsi que j'ai gagné".

Wout van Aert possède une large avance au classement particulier du maillot vert et grimpe à la deuxième place pour le maillot à pois du meilleur grimpeur, mais qui n'est pas son objectif. Le maillot par points et un autre succès d'étape restent ses priorités pour la deuxième partie de cette Vuelta.