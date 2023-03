Wout van Aert: "On savait que la pression serait sur notre équipe"

"Primoz n'avait pas tellement d'avance au général. On savait donc que la pression allait être sur notre équipe aujourd'hui, qu'on allait être seuls contre tous. La meilleure défense étant l'attaque, on voulait maintenir un tempo élevé durant toute la course et mettre la pression sur les autres. Ensuite, on a voulu frapper un grand coup avant l'avant-dernière ascension du mur pour ne ^pas être distancés. Avec mon explosivité, j'étais la personne toute indiquée pour cela. On s'est alors retrouvé dans une situation intéressante mais Wilco a malheureusement chuté. On s'est retrouvé dans une situation délicate. On a finalement toujours gardé le contrôle et sur la fin, Primoz avait encore assez d'énergie pour gagner", ajoute Wout van Aert, qui a pris la 10e place de l'étape.

"Je suis content de mes sensations", poursuit van Aert. "J'avais surtout coché l'étape de jeudi, que je pensais pouvoir gagner, mais ça a mal tourné à cause de ma chute. Aujourd'hui, j'étais à la limite mais je suis satisfait".