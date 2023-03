Wout van Aert vise une 2e victoire consécutive, et un premier succès en 2023

"Il y a des courses très importantes pour moi, qui arrivent. Les jambes sont bonnes. Les courses que j'aime le plus arrivent maintenant", a déclaré jeudi Van Aert à la Ghelamco Arena de Gand. "Je serai confiant au moment de m'élancer. Une belle période s'annonce. Milan-Sanremo était déjà un objectif. Je voulais gagner là aussi, mais on ne peut pas toujours choisir l'endroit où l'on gagne. Les choses auraient pu mieux se passer à Sanremo. J'aurais peut-être dû me mettre plus rapidement dans le sillage de Filippo Ganna et Tadej Pogacar. Mais c'est du passé. Mathieu Van der Poel était vraiment au-dessus du lot. Il aurait de toute façon été difficile de contrer son attaque."

"Comment se répartiront-ils les prix? Non. C'est n'importe quoi, c'est chercher loin. Je n'y crois pas du tout. Il s'agit de ne pas tomber malade maintenant. L'année dernière, j'ai vu le Tour des Flandres me passer sous le nez. Comment faire pour ne pas tomber à nouveau malade? Je pourrais peut-être lancer un appel au public pour qu'il reste à la maison. Non, c'était la malchance. On voit beaucoup de monde et avec un système immunitaire affaibli par l'envie de rester affûté, on est plus sensible aux maladies", a averti Van Aert.