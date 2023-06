Yves Lampaert rêve de fêter un titre dans sa ville: "Cela n'arrive qu'une fois"

Yves Lampert et Tim Declercq feront figure de locaux de l'étape pour l'équipe Soudal-Quick Step, dimanche au départ de la course en ligne des championnats de Belgique de cyclisme sur route à Izegem. Le premier a déjà conquis la tunique tricolore en 2018 à Binche, et il a fait l'impasse sur le contre-la-montre, jeudi, pour être en forme optimale dimanche.

"J'ai droit à un championnat de Belgique devant mon public. Cela n'arrive qu'une fois dans une carrière de coureur", a expliqué Yves Lampaert. "C'est pourquoi je veux y être avec des jambes bien fraîches, et j'ai laissé tomber le chrono. Je suis né à Izegem, mais j'ai depuis déménagé à Ingelmunster, juste à côté. Je peux donc me considérer comme un homme de la région, et la course passe même à côté de mon local de supporters."

Le coureur de 32 ans s'est prêté au jeu des pronostics. "Le déroulé de la course est difficile à prévoir. Cela peut partir de tous côtés. Si cela arrive au sprint, alors nous travaillerons pour Tim Merlier. Tout peut également se passer dans la boucle autour du Mont Kemmel. J'espère ne pas avoir à défendre là-bas. S'il y a une cassure dans l'Heuvelland, alors nous devons nous assurer de mettre un maximum de coureurs devant."