Dylan Derdaele et Jan Lauryssen s'imposent en Belcar à Spa

Deux semaines après leur victoire à Zolder, le duo Derdaele/Lauryssen a remis le couvert dans les Ardennes ce week-end en remportant une course longue de 125 minutes. Ils l'ont emporté malgré une pénalité suite à leur accrochage avec l'Audi R8 LMS GT2 de Stienes et Bert Longin. Le podium a été complété par les Porsche 992 GT3 Cup d'Evren Yondem/Jarne Geussens et de Mick, Steve et Tom Meurrens.

Par ailleurs, l'autre championnat belge d'endurance, le Belgian Gentlemen Drivers Club, disputait sa quatrième épreuve sur le circuit français de Dijon. C'est la Porsche 992 GT3 Cup d'Olivier Dons/Kurt Hensen qui s'est imposée devant la Porsche 991 GT3 Cup de Michael et Johan Van Peperzeel et la Toyota Supra GT4 de Patrick Dubois/Cedric Wauters.