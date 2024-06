Esteban Ocon quittera Alpine à la fin de la saison 2024

Esteban Ocon quittera l'écurie BWT Alpine F1 Team à la fin de la saison 2024 du Championnat du monde de Formule 1. L'écurie française a officialisé l'information par le biais d'un communiqué lundi et évoque une décision commune avec le pilote.

Ocon est arrivé en 2020 dans les rangs d'Alpine (nommé Renault F1 Team avant 2021) et avait signé un contrat de deux saisons. Il a signé sa seule victoire en 2021 lors du Grand Prix de Hongrie. Il est monté sur deux autres podiums ces cinq dernières années, à la deuxième place au Grand Prix de Bahreïn en 2020 et à la troisième au GP de Monaco en 2023.

Récemment, le pilote français avait été sous le feu des critiques après son accrochage avec son équipier Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco. Le communiqué d'Alpine tombe un peu plus d'une semaine après les faits.

"La liste des pilotes de l'équipe pour 2025 sera annoncée en temps voulu", a ajouté l'équipe dans son communiqué.

"Nous avons vécu de grands moments ensemble, mais aussi des moments difficiles, et je suis très reconnaissant à tous les membres de l'équipe pour ces moments mémorables", a confié Esteban Ocon dans ce même communiqué. "J'annoncerai mes projets très bientôt mais, en attendant, je me concentre entièrement sur les résultats en piste pour cette équipe et sur la réussite du reste de la saison."