F1: Hamilton en tête d'un cheveu à Monza, les meilleurs au coude-à-coude

Le Britannique Lewis Hamilton s'est montré d'extrême justesse le plus rapide de la première journée du Grand Prix d'Italie de F1, 16e manche sur 24 de la saison, vendredi à Monza à l'issue d'une journée où les meilleures écuries ont répondu présent.

"Je ne me sentais pas très à l'aise dans la voiture lors de la première séance d'essais. C'était mieux lors de la deuxième, mais nous devons progresser en vue des qualifications samedi", a estimé Norris.

Les trois concurrents suivants, l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) pointent à respectivement 103, 120 et 154 millièmes d'Hamilton, preuve que le peloton de tête est très serré.

Le triple champion du monde en titre et actuel leader du championnat, Max Verstappen (Red Bull), a dû se contenter du 14e rang vendredi en fin d'après-midi après avoir dominé la première séance d'essais libre plus tôt dans la journée.

Cet incident est intervenu au plus mauvais moment pour le prodige italien de 18 ans, engagé cette saison en F2 et dont la titularisation chez Mercedes en F1 à partir de 2025 à la place d'Hamilton, en partance pour Ferrari, pourrait être annoncée samedi.

Le Néerlandais, qui n'a pas pu effectuer de tour rapide en pneus tendres, les plus performants, pointe seulement à 872 millièmes de secondes d'Hamilton. Il a toutefois été plus rapide en gommes médium que son équipier mexicain Sergio Pérez (15e) en pneus soft, ce qui laisse présager une bien meilleure position lors des derniers essais et des qualifications samedi.

La journée de vendredi a aussi été marquée par les grands débuts de l'Argentin Franco Colapinto en tant que pilote de Formule 1. Le rookie de 21 ans, engagé jusque-là en F2, a été promu cette semaine en F1 jusqu'à la fin de la saison à la place de l'Américain Logan Sargeant, qui avait encore eu un gros accident le week-end dernier à Zandvoort (Pays-Bas).

Colapinto a pris la 17e place lors de chacune de deux séances d'essais libres et n'était qu'à deux dixièmes de secondes de son équipier thaïlandais Alexander Albon lors de la deuxième session.

Andrej ISAKOVIC

Sous les yeux d'une centaines de salariés venus protester pacifiquement contre l'arrêt probable en 2026 de la fabrication en France des moteurs de ses monoplaces, Alpine n'a pas brillé sur le légendaire circuit italien puisque les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont pris respectivement les 18e et 19e places sur 20.