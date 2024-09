F1: Lando Norris enchaîne et s'offre le GP de Singapour

Norris s'est imposé devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat, et son équipier australien Oscar Piastri (McLaren). Parti en pole, Norris a rapidement creusé un écart important sur ses rivaux et mené la course de bout en bout. Le Britannique a toutefois connu une petite frayeur au 29e tour, lorsqu'il a raté un freinage, touché un mur et légèrement endommagé un aileron. Cela n'a pas porté à de lourdes conséquences et Norris a pu reprendre sa chevauchée.

Norris s'est imposé avec plus de 20 secondes d'avance sur Verstappen. Le Britannique décroche le troisième succès de sa carrière, tous conquis cette année. Son équipier Piastri a pris la troisième place. Le Britannique George Russell (Mercedes) a terminé quatrième, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), l'Allemand Nico Hulkenberg (Haas) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), dans cet ordre, sont rentrés également dans les points.