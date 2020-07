F1: Lewis Hamilton décroche la pole pour le GP de Hongrie

Lewis Hamilton (Mercedes) s'élancera de la première place sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 sur le Hungaroring de Budapest, dimanche à 15h10.

Samedi, le Britannique sextuple champion du monde et triple tenant du titre s'est montré le plus rapide des qualifications de cette 3e épreuve du championnat du monde 2020. Lauréat dimanche dernier du Grand Prix de Styrie, Hamilton a devancé son équipier chez Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas. Il a couvert les 4,381 km du circuit en 1:13.447, le record. Le vainqueur du GP d'Autriche et leader du championnat a concédé 107/1000es (1:13.554).

Les deux Racing Point ont signé les 3e et 4e chronos, avec Lance Stroll (+0.930) devant Sergio Perez (+1.098). Viennent ensuite les Ferrari de Sebastian Vettel (+1.327) et de Charles Leclerc (+1.370).

Hamilton décroche la 90e pole de sa carrière (nouveau record) et la 2e de l'année après celle en Styrie.

Mercedes réalise à cette occasion le 66e doublé en qualification de son histoire. Hamilton visera une 8e victoire sur l'Hungaroring dimanche et la 3e consécutive après 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 et 2019.