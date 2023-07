F1: Verstappen appelé à survoler le Hungaroring, record en vue pour Red Bull en Hongrie

Et de sept pour Max Verstappen? Logiquement installé en tête du championnat de Formule 1, le tenant du titre néerlandais vise une septième victoire de rang ce week-end en Hongrie, une performance qui offrirait à Red Bull un douzième succès consécutif synonyme de record.

Sur l'étroit tracé du Hungaroring, près de Budapest, on se demande bien qui pourrait arrêter Red Bull et Verstappen, tant le rythme imposé par l'écurie autrichienne et son champion surclasse la concurrence.