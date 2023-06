F1: Verstappen intouchable au GP du Canada

Le Néerlandais, qui a devancé l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Britanniques Lewis Hamilton (Mercedes), a décroché sa sixième victoire en huit courses cette année et la quatrième consécutive.

Verstappen, qui avait décroché samedi sa cinquième pole position de la saison, a réussi son départ et n'a pas été inquiété par Alonso, qui a même été doublé par Hamilton dans le premier virage.

Au classement provisoire du championnat, il s'échappe encore un peu plus et possède désormais 69 longueurs d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, qui a pris la sixième place au Québec après s'être élancé seulement en douzième position.

Quatre tours plus tard, quand la safety car s'est retirée, Verstappen a repris sa marche en avant et a rapidement fait cavalier seul, creusant l'écart inexorablement sur ses poursuivants.

Presque toutes les voitures en ont profité pour passer au stand changer de pneus, hormis cinq d'entre elles, parmi lesquelles les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz et la Red Bull du Mexicain Sergio Pérez.

- Ferrari s'en sort bien -

Alonso est parvenu à dépasser Hamilton au 23e tour et les deux pilotes se sont ensuite livrés une lutte féroce pour la deuxième place. C'est finalement l'Espagnol qui en est sorti vainqueur et qui a décroché son sixième podium en huit courses cette saison.

La performance d'Hamilton a toutefois confirmé que les Mercedes étaient en nette amélioration depuis quelques semaines, même si Russell, qui était reparti après son accident, a été contraint à l'abandon à une quinzaine de tours de la fin de la course.

Ferrari peut également avoir le sourire. Après des qualifications manquées, Leclerc et Sainz s'étaient élancés en dixième et onzième positions mais grâce à une stratégie réussie, une fois n'est pas coutume, ils ont décroché les quatrième et cinquième places après avoir bien résisté à Pérez.

Le Thaïlandais Alex Albon a décroché une belle septième place au volant de sa Williams, juste devant Esteban Ocon (Alpine). Le Français a failli perdre son aileron arrière en fin de course mais il a résisté héroïquement face à Lando Norris (McLaren), qui a tenté le tout pour le tout dans les derniers mètres mais a finalement rétrogradé au 12e rang après avoir manqué le dernier virage et écopé d'une pénalité.

Le Top 10 est complété par le local de l'étape, le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), qui a chipé la neuvième place au Finlandais Valtteri Bottas sur la ligne d'arrivée.

L'autre Français, Pierre Gasly (Alpine), gêné en qualifications samedi et relégué à la quinzième place sur la grille, a pris la 12e place à moins d'une seconde de la zone des points.