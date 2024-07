George Russell décroche la pole position devant Lewis Hamilton et Lando Norris à domicile

Le Néerlandais et triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull), quatrième à 384/1000e, s'élancera de la deuxième ligne aux côtés de Norris. La troisième ligne est composée de l'Australien Oscar Piastri (McLaren), cinquième à 418/1000e, et l'Allemand Nico Hulkenberg qui s'est placé sixième à 519/1000e.

Le trio de tête de cette qualification est 100% britannique avec une deuxième place signée par son coéquipier Lewis Hamilton à 171/1000e et une troisième place par Lando Norris (McLaren) à 211/1000e.

Russell signe la troisième pole position de sa carrière après celles au Canada cette saison et en Hongrie en 2022.

A 7 minutes et 30 secondes de la fin de la Q1, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), chaussé de pneumatiques tendres alors que les autres pilotes avaient commencé en intermédiaires, a terminé dans le bac à graviers après avoir perdu le contrôle de son véhicule. La direction de la course a sorti le drapeau rouge et suspendu temporairement la séance.

Le Monégasque Charles Leclerc a connu beaucoup de difficultés au volant de sa Ferrari et a été éliminé en Q2 avec une 11e place.

Le départ du Grand Prix est programmé dimanche à 16h00 (heure belge).