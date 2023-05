"Je me vois bien en F1 quelques années de plus": Fernando Alonso n'a pas l'intention de lever le pied

Cette saison, Alonso a rejoint Aston Martin et cela porte ses fruits puisque le pilote enchaîne les podiums et se prend même à rêver d'une 3e consécration mondiale, mais pas forcément cette saison ! En effet, l'Espagnol est encore sous contrat jusqu'en 2024, et il n'exclurait pas d'aller au-delà, comme il le confiait à Marca.

Fernando Alonso vieillit comme du bon vin. Désormais âgé de 41 ans, le double champion du monde de Formule 1 (2005, 2006) réalise une saison phénoménale. L'Espagnol prend actuellement la 3e place du classement général du sport automobile, derrière les intouchables pilotes de chez Red Bull, Verstappen et Perez, mais devant un certain... Lewis Hamilton.

"Les choses semblent aller mieux que prévu cette année et cela signifie peut-être qu'il y a la tentation de prolonger le contrat à l'avenir, mais il y a aussi la tentation de finir, et de le faire avec le sourire sur le visage. Je ne sais pas vraiment."

Un changement dans la ligue pourrait faire pencher la balance :"C'est vrai qu'en 2026, il y a un autre changement de réglementation avec les nouveaux moteurs ? Et ça, c'est une autre tentation", avant de conclure :"Je me vois bien en F1 quelques années de plus. Je me sens frais, je me sens rapide, je me sens motivé. Que ce soit deux, trois, quatre ou plusieurs années, je ne sais pas encore."