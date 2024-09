"La porte est toujours ouverte": Aston Martin lâche une petite bombe et cherche à recruter... Max Verstappen

Il pourrait encore y avoir de gros transferts en Formule 1. Si le plateau 2025 se précise doucement, avec notamment le passage d'Hamilton chez Ferrari ou l'arrivée d'Antonelli chez Mercedes, diverses équipes continuent de préparer leurs armes pour la saison 2026. Celle de tous les changements, avec une nouvelle réglementation technique et donc une révolution possible. Les teams travailles déjà à fond dans cette perspective, comme le prouve le recrutement d'Adrian Newey chez Aston Martin.

"Une différence pour tout le monde"

Il faut dire que Verstappen et Newey ont un destin en commun. Les deux hommes travaillent ensemble depuis des années et le Néerlandais a profité des voitures conçues par Newey pour aller chercher trois titres mondiaux consécutifs. Il est même en lice pour un quatrième sacre cette saison. Ils se connaissent, se respectent et le Néerlandais n'avait jamais caché qu'un départ de l'ingénieur serait un gros coup dur pour Red Bull.

Dès lors, chez Aston Martin, on se met à rêver. Selon Mike Krack, le Team Principal de l'écurie, il n'y a désormais rien d'impossible. "La porte est toujours ouverte pour Max Verstappen, je pense que c'est la même chose pour chaque équipe. Je crois que l'arrivée de Newey va faire une différence pour tout le monde. Il ne s'agit plus d'êtres des outsiders comme par le passé... L'approche que l'on a est désormais complètement différente avec les partenaires et il en va de même pour les pilotes. Je pense donc que ça ouvre beaucoup de portes pour l'avenir", a-t-il affirmé.

Max Vertsappen est encore sous contrat chez Red Bull jusqu'en 2028. En cas d'arrivée, probablement aux côtés d'Alonso, Lance Stroll pourrait perdre son baquet. Pour rappel, c'est son papa, Lawrence, qui possède l'équipe Aston Martin.