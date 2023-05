La retraite pour Lewis Hamilton? Une publication sur les réseaux sociaux fait craindre le pire à ses fans

Rien ne va plus pour Lewis Hamilton. Après avoir frôlé le titre de champion du monde en 2021, ce qui aurait été son huitième et donc le record absolu, le Britannique a beaucoup de mal. En 2022, il n'a remporté aucun Grand Prix. Rebelote cette saison : le pilote n'a pas encore gagné de course, et voit son rival Max Verstappen s'envoler au classement général. Lewis Hamilton y occupe la 4e place, une performance décevante pour un sportif de son calibre.

Hier, il a partagé une étrange image dans sa story Instagram. En effet, on peut le voir dans sa tenue de pilote de F1, dresser son poing contre celui d'une version plus jeune de lui-même, à l'époque où il faisait ses classes dans le karting. Le Britannique a légendé cette image en écrivant :"On en a parcouru du chemin."