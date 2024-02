Le Grand Prix du Japon aura lieu à Suzuka jusqu'en 2029

Le Grand Prix du Japon de Formule 1 aura lieu à Suzuka au moins jusqu'en 2029 inclus, ont annoncé vendredi les organisateurs du championnat du monde. Le contrat qui lie la F1 au circuit nippon a été prolongé de cinq ans, alors qu'il arrivait à son terme en 2024. Suzuka est le théâtre du GP du Japon depuis 1987, à l'exception des saisons 2007 et 2008 lors desquelles la course a eu lieu sur le circuit du Mont Fuji.

Un changement historique aura déjà lieu en 2024, puisque le Grand Prix du Japon se disputera au printemps et non plus en automne. La FIA a en effet décidé d'harmoniser le calendrier du championnat du monde de Formule 1 pour réduire son empreinte carbone et la manche japonaise, la 4e de la saison, sera organisée du 5 au 7 avril, entre les Grands Prix d'Australie et de Chine.

En 2023, 222.000 spectateurs s'étaient rendus à Suzuka durant le week-end du Grand Prix. C'est une hausse de 10% par rapport à 2022, quand le circuit avait fait son retour au calendrier après deux éditions annulées en raison de la pandémie de Covid-19.