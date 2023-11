Les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc dominent l'unique séance d'essais libres

Les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc ont été les plus rapides de l'unique séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil, la 20e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1, vendredi. Sur le circuit d'Interlagos (4,309 kilomètres), l'Espagnol a signé un meilleur temps de 1:11.732

Le triple champion du monde néerlandais Max Verstappen et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) ont terminé aux 16e et 18e rangs, à plus d'une seconde. Les McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri ont fermé la marche, 19e et 20e à 1.897 et 2.106 secondes.

Cette séance d'essais libres était la seule du week-end pour les pilotes. Ceux-ci doivent en effet se préparer à disputer les qualifications plus tard dans la journée, à 19h00 (heure belge), puisqu'une course sprint est au programme. Le shootout de celle-ci aura lieu samedi à 15h00, avant le sprint lui-même à 19h30. Le Grand Prix se déroulera à partir de 18h00, dimanche.