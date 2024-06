Max Verstappen décroche la pole devant Norris et Russell

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a signé le deuxième temps à 404/1000e. Un autre Britannique, George Russell (Mercedes), troisième à 526/100e, partira de la deuxième ligne sur la grille, avec à ses côtés l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), quatrième à 537/1000e. Viennent ensuite le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), respectivement cinquième à 589/1000e et sixième à 730/1000e.

C'est la 40e fois de sa carrière que Verstappen partira de la première place sur la grille de départ d'un Grand Prix. Le Grand Prix se disputera dimanche à partir de 15h00. Plus tôt dans la journée, Verstappen a remporté la course sprint devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et Norris. Le Néerlandais compte désormais 227 points au championnat du monde, 71 de plus que son plus proche poursuivant, Norris.