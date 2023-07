Max Verstappen signe le meilleur chrono des qualifications de la course sprint

Comme la veille lors des qualifications du Grand Prix de dimanche, Max Verstappen a réalisé le meilleur chrono des qualifications de la course sprint (Sprint shootout) du Grand Prix d'Autriche, samedi en tout début d'après-midi sur le Red Bull Ring de Spielberg.

La course longue de 100 km se déroulera à partir de 16h30. Les huit premiers de la course sprint marqueront des points au championnat.

Le Néerlandais au volant de sa Red Bull, sur une piste fraîche (23°C), a couvert les 4,318 km en 1:04.440. Il a devancé dans la Q3 son équipier le Mexicain Sergio Perez de 493/1000e. Le Britannique Lando Norris (McLaren-Mercedes) a signé le 3e chrono à 570/1000e. La surprise est venue de l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari), auteur du 4e temps avec des pneus médiums à 644/1000e. Les Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc ont pris les 5e et 6e places à 696 et 805 millièmes.