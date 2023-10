Oscar Piastri décroche la pole position pour la course sprint, Max Verstappen partira 3e

Oscar Piastri (McLaren) a réussi le meilleur temps de la séance de qualifications pour la course sprint, le Sprint Shootout, du Grand Prix du Qatar, 17e des 22 rendez-vous du championnat du monde de F1. L'Australien a couru les 5,419 kilomètres du circuit de Lusail en 1:24.454.

Le Britannique Lando Norris a terminé à la 2e place à 82/1000e de son coéquipier et permet donc à McLaren de prendre place sur la première ligne. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) n'a signé qu'une 3e place dans cette qualification à 192/1000e de Piastri. Le reste du top-5 est composé du Britannique George Russell (Mercedes), qui a terminé à 387/1000e et de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 701/1000e.

Suivent ensuite le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) qui a lutté durant toute la séance avec les sorties des limites de piste (principalement au virage 5 et 13) et l'Allemand Niko Hulkenberg (Haas). Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Français Esteban Ocon (Alpine) complètent le top-10.