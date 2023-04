Sergio Perez remporte la première course sprint de la saison devant Leclerc

Charles Leclerc (Ferrari) a pris la 2e place à 4.463 secondes et pris 7 points. La 3e place est revenue au double champion du monde en titre et leader du championnat 2023, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a inscrit 6 points. Le Britannique George Russell (Mercedes), les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes), le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) sont les autres pilotes qui ont pris dans cet ordre 5, 4, 3, 2 et 1 point.

La course a été marquée dès le 2e tour par l'accident du Japonais Yuki Tsunoda (Alpha-Tauri) qui a contraint l'intervention de la voiture de sécurité d'abord virtuelle puis réelle. À la relance, il restait 12 tours. Verstappen a récupéré d'emblée la 3e place à Russell. Perez a dépassé Leclerc et pris la tête à dix tours de l'arrivée et n'allait plus être inquiété.