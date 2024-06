Ferrari remporte les 24 Heures du Mans, Laurens Vanthoor et sa Porsche terminent 4e

La Ferrari AF Corse N.50 pilotée par l'Italien Antonio Fuoco, l'Espagnol Miguel Molina et le Danois Nicklas Nielsen a remporté les 24 Heures du Mans, quatrième manche du championnat du monde d'endurance (FIA WEC), dimanche sur le circuit de la Sarthe. Laurens Vanthoor, dans la Porsche Penske N.6, a terminé à la 4e place, avec ke Français Kevin Estre et l'Allemand André Lotterer.

La Toyota Gazoo N.7 de l'Argentin Jose Maria Lopez, du Japonais Kamui Kobayashi et du Néerlandais Nyck de Vries a terminé à la 2e place. La Ferrari AF Corse N.51 des Italiens Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi, et du Britannique James Calado, a pris de justesse la 3e place du podium. Elle a devancé la Porsche de Vanthoor de moins de deux secondes.