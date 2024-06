Francesco Bagnaia gagne le GP et revient dans le sillage de Jorge Martin

Parti en pole, et vainqueur de la course sprint samedi, Bagnaia a dominé la course, s'imposant avec 3.676 d'avance sur Martin. Il signe un troisième succès consécutif sur le légendaire circuit d'Assen, surnommé la "cathédrale de la vitesse", une performance qui n'avait plus été réalisée depuis l'Australien Mick Doohan, vainqueur cinq années de suite entre 1994 et 1998.

L'Italien décroche sa cinquième victoire de la saison en Grand Prix et engrange le maximum de points sur le week-end (37) pour la deuxième fois de suite. Cela lui permet, avec 190 points, de revenir à 10 longueurs de Jorge Martin. L'Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini), quatrième à Assen, est troisième avec 149 unités.