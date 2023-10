Grégoire Munster surpris positivement par ses chronos

Froid, feuilles mortes sur la route, pluie et flaques d'eau. Telles étaient les conditions vendredi matin en République tchèque. C'était un peu comme le rallye du Condroz. "Ce sont des conditions que je connais et qui me conviennent", a déclaré Grégoire Munster, qui pilote sous licence luxembourgeoise. "Dans l'ensemble, je suis plus que satisfait de ma journée. Le seul bémol est le différentiel arrière. Cela nous fait encore perdre du temps dans les cordons où il y a beaucoup de boue. Cela nous pose quelques problèmes. Les autres Ford ont un différentiel différent du nôtre. Pour le reste, je suis absolument satisfait. Je suis positivement surpris par mes chronos. Avec un autre différentiel, nous pouvons aller encore plus vite, mais il faut se contenter de ce que l'on a et ne pas être trop confiants non plus."

Vendredi, Munster a été trois fois plus rapide que son coéquipier Pierre-Louis Loubet, qui a crevé dans la dernière étape et a gêné le Belge. "J'ai roulé dans ses traces pendant trois kilomètres et j'ai perdu un temps précieux. J'espère que les commissaires me rendront quelques secondes. Nous le saurons plus tard. C'est dommage de perdre du temps car nous étions à la lutte avec Suninen et Katsuta n'était pas loin non plus. Je suis satisfait, mon ingénieur est satisfait. La mission du deuxième jour est plus que réussie."