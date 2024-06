Jan Heylen 2e des 6 Heures de Watkins Glen

L'équipe belge Conquest Racing dirigée par Eric Bachelart a pour sa part pris la 3e place de la catégorie GTD. Cette écurie basée à Indianapolis engageait une Ferrari 296 GT3 pour Manny Franco, Albert Costa Balboa et Cedric Sbirrazzuoli.

La victoire au classement général est revenue au Brésilien Felipe Nasr et à l'Américain Dane Cameron sur la Porsche 963 N°7. Ils ont devancé Renger van der Zande et Sébastien Bourdais (Cadillac V-Series.R n°01) et la seconde Porsche 963 N°6 de Mathieu Jaminet et Nick Tandy.

La prochaine manche de l'IMSA SportsCars Championship 2024 se tiendra sur le circuit de Mosport, au Canada, les 12-14 juillet.