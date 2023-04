Laurens Vanthoor troisième des 6 Heures de Portimao, Toyota remporte la course

Toyota remporte les 6 Heures de Portimao, deuxième manche du championnat du monde d'endurance (WEC), mais n'a pas signé le doublé comme ce fut le cas aux 1000 miles de Sebring. Si la GR010 N.8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa a remporté une victoire facile, la N.7 de Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez et Mike Conway a été victime d'un problème de transmission.

Si l'écurie japonaise estimait que sa voiture pouvait continuer sans risque de fiabilité ou de performance, les autorités sportives imposaient un arrêt au stand pour réparer la pièce défectueuse. La Toyota N.7 termine très attardée.

La deuxième place est occupée par la Ferrari 499P N.50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen. L'Hypercar italienne finit à un tour de la Toyota victorieuse. L'autre Ferrari 499P, la N.51 d'Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi et James Calado, a été retardée par des soucis de frein et termine en dehors du top 5.