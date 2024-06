Liam Everts remporte la première course en MX2

Déjà vainqueur de la course de qualification samedi, Liam Everts a confirmé en dominant la 1re course de dimanche. Il a devancé l'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas) et le champion du monde italien Andrea Adamo (KTM). Sacha Coenen (KTM) a coupé la ligne en 4e position, et son jumeau Lucas (Husqvarna) a fini 10e.

Le leader du championnat du monde, le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) a pris la 7e place. Au classement par points, il domine avec 458 unités devant Laengenfelder (412 points), Sacha Coenen (399 points) et Liam Everts (376 points).