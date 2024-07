Lucas Coenen domine le Grand Prix de Lombok en MX2 et engrange le maximum de points

Lucas Coenen (Husqvarna) s'est offert la victoire dans le Grand Prix de Lombok , dimanche en Indonésie. Vainqueur de la première manche, le pilote overijsois de 17 ans a récidivé dans la seconde où il a pris la tête au début du 2e tour pour le plus l'abandonner et s'imposer largement.

Le Danois Mikkel Haarup (Triumph), 4e et 3e des deux manches, se classe à la 2e place, son meilleur résultat de la saison. L'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas), 2e et 5e, complète le podium.

Il enlève son 4e Grand Prix de la saison après celui de Galice, de France et d'Allemagne, et le 5e de sa carrière.

Le jumeau de Lucas, Sacha Coenen (KTM) a lui aussi chuté dans la seconde manche. Il a pris la 13e place de la seconde course après une 7e position dans la première. Il se classe 9e du Grand Prix.

Liam Everts (KTM), qui a chuté à deux reprises dans la 2e manche, a néanmoins fini 4e de la manche après avoir pris la 5e de la première course. Il se classe 6e.

Au terme de ce 12e des 20 épreuves du championnat, Lucas Coenen inscrit le maximum de 50 points (en plus des 10 points de sa victoire dans la course de qualification samedi). Il conforte sa 2e place au championnat avec 527 points. Il revient à 49 points de Kay de Wolf (576). Laengelfelder est 3e (509), Everts 4e (471) et Sacha Coenen 8e (341).

Le 13e rendez-vous est fixé au 21 juillet à Loket à l'occasion du Grand Prix de République tchèque.