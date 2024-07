Alexander Zverev en finale contre Arthur Fils pour conserver son titre à Hambourg

Tenant du titre et première tête de série, Alexander Zverev s'est de nouveau qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Hambourg, une épreuve sur terre battue dotée de 1.891.995 euros. L'Allemand (ATP 4) y rencontrera le Français Arthur Fils (ATP 28) dimanche.

En demi-finale samedi, Zverev a éliminé l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 49) en deux sets 6-2, 6-4 et 1h25 de jeu. Le joueur de 27 ans né à Hambourg tentera de remporter chez lui son 23e titre en carrière, le deuxième en 2024 après le Masters 1000 de Rome, déjà sur terre battue.

Fils, cinquième tête de série, a battu plus tôt dans l'après-midi l'Argentin Sebastian Baez, 19e joueur mondial et troisième tête de série. Le match a été conclu en deux sets 6-2, 6-2 et 1h08 de jeu. Le Français de 20 ans a seulement remporté le tournoi de Lyon en 2023, également sur terre battue.