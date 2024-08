Alison Van Uyyvanck met un terme à sa carrière à 30 ans

Alison Vabn Uytvanck a annoncé lundi avoir décidé de mettre un terme "pour le moment" à sa carrière de joueuse de tennis professionnelle à l'âge de 30 ans. Elle a remporté cinq titres WTA plus trois WTA 125 en simple et deux titres WTA en double. Son palmarès est aussi riche de douze titres ITF en simple et de 36 participations dans les tournois du Grand Chelem.

"J'aimerais annoncer que j'ai pris la décision pour le moment de mettre un terme à ma carrière professionnelle de joueuse de tennis" a-t-elle écrit sur ses médias sociaux. "Prendre cette décision a été incroyablement difficile. Ces dernières semaines, je n'ai plus ressenti la même passion de me donner à fond, de me battre pour chaque point et de voyager à travers le monde. Ce ne fut pas un choix facile. J'ai beaucoup lutté l'année dernière pour revenir d'une blessure sérieuse, sur le plan physique mais aussi mentalement. En conséquence, je ne peux pas dire avec certitude si, ou quand, je retrouverai ma passion pour le tennis comme joueuse."

Quart de finaliste à Roland-Garros en 2015, Olympienne aux Jeux de Tokyo, où elle a atteint les huitièmes de finale en 2021, elle a connu ces dernières années de nombreux soucis physiques en particulier au dos.