Aryna Sabalenka remporte le titre face à Jessica Pegula

La Bélarusse Aryna Sabalenka a remporté le 15e titre de sa carrière au tournoi de tennis WTA 1000 de Cincinnati, lundi aux États-Unis. La 3e mondiale, 3e tête de série sur l'acrylique américain, a dominé l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6/N.6) en deux manches, 6-3, 7-5. La partie s'est achevée après une heure et quart.

Aryna Sabalenka et Jessica Pegula s'étaient déjà rencontrées à six reprises sur le circuit, avec quatre victoires en faveur de la Bélarusse et deux pour l'Américaine. La première a désormais remporté 15 titres WTA dans sa carrière, dont l'Open d'Australie cette année. La seconde reste bloquée à 6 trophées, dont celui du WTA 1000 de Toronto la semaine dernière.