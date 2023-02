Barbora Krejcikova surprend Iga Swiatek en finale et s'offre le top 3 en un seul tournoi

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek n'a pas remporté son second tournoi en deux semaines après avoir gagné la semaine dernière le WTA 500 de Doha. La Polonaise a été nettement dominée en finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï par la Tchèque Barbora Krejcikova, 30e mondiale en simple et 3e en double. La lauréate du double du dernier Open d'Australie, en compagnie de sa compatriote Katerina Siniakova, s'est imposée dans le dernier match de ce tournoi sur surface dure doté de 2.788.468 dollars en deux manches: 6-4 et 6-2 et 1h31 de jeu.