"Bouger de telle ou telle manière me fait mal": la grosse annonce de Nick Kyrgios après son élimination de l'Open d'Australie

Battu en trois sets 7-6 (7/3), 6-3 et 7-6 (7/2), l'Australien n'a pas été fait le retour attendu devant son public alors qu'il revenait sur la grande scène après avoir été victime de nombreuses blessures ces dernières années et qu'il avait émis des doutes quant à sa participation à ce tournoi à cause d'une blessure aux abdominaux.

"C'est incroyable d'être de retour", a déclaré Kyrgios après le match. "Ce n'était certainement pas mon meilleur match. Mais tout le mérite revient à mon adversaire. Il a très bien joué ce soir. Je savais que ce serait difficile. Vu mon état physique, j'ai compris que j'aurais des problèmes avec mon service. J'ai essayé de faire de mon mieux, également pour les fans."

