Open d'Australie: terrible désillusion pour David Goffin, éliminé dès le premier tour

David Goffin a été éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie de tennis, lundi, à Melbourne. Goffin, 54e joueur mondial, s'est incliné 6-1, 6-2, 7-6 (9/7) face au Français Benjamin Bonzi (ATP 64) en 2 heures et 13 minutes.

Goffin a connu un scénario catastrophe dans le premier set, se retrouvant mené 5-0 après avoir perdu deux fois son service et manqué une balle de débreak à 2-0.

Le troisième set a commencé par deux breaks de Bonzi et deux débreaks de Goffin. Bonzi a réussi un nouveau break pour se porter à 5-4, avec l'occasion de servir pour le match. Mais Goffin est aussitôt revenu à égalité. Le jeu décisif a tourné à l'avantage de Bonzi, vainqueur sur sa cinquième balle de match. Le Français bat Goffin pour la première fois en quatre confrontations.

Bonzi rencontrera au deuxième tour Francesco Passaro (ATP 104). L'Italien, 'lucky loser' des qualifications, a profité de l'abandon du Bulgare Grigor Dimitrov, 10e mondial et tête de série N.10, dans le deuxième set. Le score était de 7-5, 2-1 en faveur de Passaro lorsque Dimitrov a abandonné.

Goffin, 34 ans, disputait son onzième Open d'Australie en simple. Pour la quatrième fois consécutive, son parcours s'arrête dès le premier tour.

Outre le simple, David Goffin est également engagé en double aux côtés du Français Alexandre Muller, récemment titré à Hong Kong. La paire belgo-française rencontrera les Allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz, 9e et 10e mondiaux en double et têtes de série N.4.