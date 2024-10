Carlos Alcaraz renverse Sinner et ajoute un 16e titre à son palmarès

L'Espagnol (N.2), 21 ans, 3e joueur du monde, a battu l'Italien Jannik Sinner (N.1), 23 ans, le numéro 1 mondial, en trois manches au terme d'une bataille de près de 3 heures et demie.

Carlos Alcaraz s'est imposé en effet 6-7 (6/8), 6-4 et 7-6 (7/3) en 3 heures et 21 minutes. L'Espagnol était mené 0 point à 3 dans le second jeu décisif avant d'aligner 7 points d'affilée pour empêcher Sinner de conserver son titre dans la capitale chinoise.