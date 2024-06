Daria Kasatkina face à Leylah Fernandez en finale

La Russe Daria Kasatkina (WTA 14/N.6) et la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30) s'affronteront en finale du tournoi de tennis WTA 500 d'Eastbourne. Les deux joueuses ont remporté leur demi-finale sur le gazon britannique, vendredi.

Fernandez a quant à elle pris la mesure de Madison Keys, l'Américaine classée N.12 mondiale et 4e tête de série à Eastbourne. Il aura également fallu trois sets pour conclure cette deuxième demi-finale, 6-3, 3-6, 6-3 en un peu plus de deux heures.

Kasatkina a écarté la récente finaliste de Roland-Garros, l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7/N.3), en trois manches: 3-6, 7-5, 6-3. La partie a duré deux heures et 18 minutes. Paolini, qui vient de débuter sa saison sur gazon après deux semaines de repos, avait bénéficié de l'abandon d'Elise Mertens (WTA 33) au 2e tour de la compétition.

Âgée de 21 ans, Fernandez compte déjà trois titres WTA à son actif. Elle avait triomphé à Monterrey (Mexique) en 2021 et 2022, ainsi qu'à Hong Kong en 2023. La Canadienne avait également atteint la finale à l'US Open 2021 et à Acapulco (Mexique) en 2020.

Daria Kasatkina a accumulé le double de victoires finales de sa future adversaire. La Russe a soulevé ses trophées à San Jose (États-Unis) et à Granby (Canada) en 2022, à Melbourne (Australie) et Saint-Pétersbourg (Russie) en 2021, à Moscou (Russie) en 2018 et à Charleston (États-Unis) en 2017. Elle s'est inclinée à dix reprises en finale.