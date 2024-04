David Goffin annonce la fin de sa collaboration avec son coach Germain Gigounon

"Germain et moi avons décidé de mettre fin à notre collaboration. Nous avons vécu des moments incroyables durant ces 3 ans et demi. Je ne peux que le remercier pour son soutien, sa passion et son professionnalisme", indique David Goffin sur Instagram. "Je connais Germain depuis tout petit, c est une personne qui compte pour moi, alors je ne peux que lui souhaiter le meilleur pour ses futurs projets".

Germain Gigounon, 34 ans, était devenu coach de David Goffin en novembre 2020. Il remplaçait le Suédois Thomas Johansson, qui a été l'entraîneur de David Goffin pendant deux ans. Le Binchois avait auparavant été le coach d'Ysaline Bonaventure.