David Goffin écarte Marcos Giron et poursuit sa route en huitièmes de finale

Goffin, 66e mondial, s'est imposé en trois sets 1-6, 6-3, 7-5 contre l'Américain Marcos Giron (ATP 47). La rencontre a duré 2 heures et 11 minutes.

Le N.1 belge a vécu un début de match compliqué, perdant les cinq premiers jeux et laissant Giron filer vers le gain de la première manche. Le deuxième set a été plus disputé et le Liégeois a réalisé le break décisif dans le huitième jeu avant d'égaliser à une manche partout. Goffin a poursuivi sur sa lancée dans le troisième set avec un break pour débuter puis avec un second pour mener 6-5 avant de valider sa qualification sur son service.