David Goffin: "La qualification pour les JO est mon objectif pour les six premiers mois"

"Ce n'est pas un choix facile. Je n'ai plus non plus dix ans de tennis devant moi et j'essaie de revenir à mon meilleur niveau. J'ai choisi de faire l'impasse pour ne pas surcharger mon programme. L'année dernière, j'avais enchaîné le BW Open et la Coupe Davis à Séoul et j'étais sur les rotules. Je pensais pouvoir tout faire l'année dernière. Avec la fatigue, je me suis fendu le tendon et je n'ai pas joué pendant deux mois. Il faut faire un peu attention. Vu l'expérience de l'année dernière, je préfère jouer moins et mieux".

Le Liégeois a aussi évoqué ses prochains objectifs. "D'abord, je veux rentrer le plus vite possible dans le top 100. Après, j'espère pouvoir aller plus haut, et me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est un bel objectif pour les six prochains mois. Pour y parvenir, il faudra être aux alentours de la 80e place".

Concrètement, au niveau de son programme, outre son impasse en Coupe Davis, l'ancien N.7 mondial a annoncé "un programme plus léger cette année. Je vais disputer les qualifications à Marseille, puis on verra, sans doute un Challenger, avant d'aller disputer les qualifications (aux Masters 1000) d'Indian Wells et Miami."