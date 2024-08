David Goffin ne laisse aucune chance à Alejandro Tabilo qu'il écarte au 1er tour

David Goffin a confirmé son regain de forme affiché ces dernières semaines. Le N.1 belge, 78e mondial, a éliminé mardi au premier tour de l'US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, le Chilien Alejandro Tabilo, 21e joueur mondial.

Le Liégeois de 33 ans a sorti la 22e tête de série sur les courts de Flushing Meadows, à New York, en trois manches: 7-6 (9/7), 6-1, 7-5. La rencontre a duré 2h21.

Goffin sera opposé au 2e tour de l'US Open au Croate Borna Coric (ATP 98) ou au Français Adrian Mannarino (ATP 42).

Mené 0-3 après avoir perdu son premier jeu de service dans le premier set, Goffin a réussi à débreaker le gaucher sud-américain dans le 7e jeu (3-4) avant d'égaliser à 4 partout non sans avoir sauvé deux balles de break. Dans le jeu décisif, après 2/4, le Belge conclut à 9/7 à sa 3e balle de set.

Goffin fit la course en tête dans la seconde manche après un break rapide (3-0, 4-1).Tabilo sauva 4 balles de break mais céda sur la 5e dans le jeu suivant (5-1). Le Belge bouclait la manche 6-1 sur un ace après avoir remporté onze des quatorze derniers jeux disputés.

L'ancien N.7 mondial a réussi le premier break de la 3e manche (3-2) mais n'a pu le confirmer (3-3). Pire, Goffin cédait une seconde fois sa mise en jeu et se retrouva mené 3-5. Solide, le N.1 belge n'a plus rien cédé et a aligné quatre jeux synonymes de qualification (7-5).