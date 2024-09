David Goffin reste 64e mondial, Zizou Bergs perd une place

Zizou Bergs, leader de la sélection belge en Coupe Davis, a reculé d'un rang pour se retrouver à la 73e place mondiale alors qu'il avait atteint le meilleur classement de sa carrière la semaine dernière en étant 72e. Vainqueur du Néerlandais Tallon Griekspoor et de l'Italien Flavio Cobolli en Émilie-Romagne, Bergs et la Belgique n'ont pas réussi à se qualifier pour le Final 8 de la compétition.

Raphaël Collignon a signé l'une des rares progressions au classement côté belge en grimpant de trois rangs pour se retrouver 191e. Repris par Steve Darcis pour la Coupe Davis, il avait été battu par le Néerlandais Botic van de Zandschulp et le Brésilien Joao Fonseca.

Alexander Blockx, battu par l'Italien Matteo Berrettini en Coupe Davis malgré une belle bataille, est passé du 253e au 254e rang.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen sont tous les deux restés au 32e rang.

Le top 20 mondial n'a connu aucun changement et voit toujours l'Italien Jannik Sinner, vainqueur de l'US Open, dominer le classement ATP devant l'Allemand Alexander Zverev et l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui complètent le top 3. Ils sont suivis par le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev.