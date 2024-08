Décès du Suédois Peter Lundgren, ancien entraîneur de Federer

Thomas COEX

Le tennisman suédois Peter Lundgren, ancien entraîneur de Roger Federer, est mort à l'âge de 59 ans, a annoncé vendredi son fils Lukas sur les réseaux sociaux.

"Malheureusement, l'un des plus grands nous a quittés beaucoup trop tôt. Un entraîneur, un joueur, un ami et un père", écrit son fils sur Facebook, y joignant une photo de Peter Lundgren encadré de la star du tennis suisse et de Stan Wawrinka, autre Suisse qu'il a entraîné.